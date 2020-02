vedi letture

Premier League, Manchester United a valga sul Watford. Vince anche il Wolverhampton

Seconda vittoria consecutiva in Premier League per il Manchester United, che si impone per 3-0 all’Old Trafford contro il Watford. Decisivi i gol realizzati da Fernandes su rigore, da Martial e da Greenwood. I Red Devils salgono dunque al quinto posto, a soli tre punti dal Chelsea quarto. Un altro 3-0 nell’altra sfida che si è giocata nel pomeriggio, quella tra Wolverhampton e Norwich. Decisivi per i padroni di casa la doppietta di Jota e la rete di Jimenez. I Wolves salgono dunque all’ottavo posto, mentre il Norwich resta fermo sul fondo della classifica.

Il programma del ventisettesimo turno di Premier League:

Chelsea-Tottenham 2-1

Burnley-Bournemouth 3-0

Crystal Palace-Newcastle 1-0

Sheffield United-Brighton 1-1

Southampton-Aston Villa 2-0

Leicester-Manchester City 0-1

Manchester United-Watford 3-0

Wolverhampton-Norwich City 3-0

Arsenal-Everton (ore 17:30)

Liverpool-West Ham (lunedì, ore 21)