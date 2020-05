Premier League, mercoledì si vota per gli allenamenti di squadra: 'sì' dei club, calciatori dubbiosi

Nell'ultima settimana in Premier League sono partiti i primi allenamenti a piccoli gruppi, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, seguendo i protocolli per questa prima fase. E in Inghilterra sono stati stilati anche i protocolli per la seconda fase, quella in cui ripartiranno gli allenamenti collettivi veri, quelli che prevedono i contatti tra i calciatori. Nell'Assemblea di Lega di mercoledì prossimo saranno ascoltati anche alcuni rappresentanti dei calciatori, che sembrano essere preoccupati per questa ripresa.

I club spingono. Intanto giovedì e venerdì sono stati effettuati altri cicli di tamponi per i calciatori che stanno popolando i vari centri sportivi. Per oggi è atteso il risultato e, se tutti saranno negativi, probabilmente mercoledì prossimo arriverà il via libera per la ripartenza degli allenamenti di contatto. Stando a quanto filtra dalla Premier League, la volontà dei club è quella di riprendere con gli allenamenti già la prossima settimana, in modo da far tornare i calciatori in condizione per poi rigiocare a partire da metà giugno. Ma i dubbi dei protagonisti principali, ossia i giocatori, permangono e più di uno di loro si è detto contrario ad una ripartenza così immediata. A riportarlo è Sky Sports UK.