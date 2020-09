Premier League, poker Leicester in rimonta: 4-2 al Burnley e vola a punteggio pieno

Seconda vittoria in due gare per il Leicester City che dopo il West Brom ha battuto anche il Burnley per 4-2. Eppure a cominciare meglio erano stati gli ospiti che al 10' sono passati in vantaggio con Wood ma in pochi minuti le Foxes hanno pareggiato con Barnes. Nella ripresa un autogol di Pieters ha aperto la strada al Leicester che ha segnato la terza rete con Justin e prima del poker firmato da Praet ha subito il gol degli ospiti firmato da Dunn. Leicester dunque a punteggio pieno con Arsenal, Liverpool, Everton e Crystal Palace, debutto amaro invece per il Burnley.