Pres. Porto su Fabio Silva: "Aveva clausola da 10 milioni, con Mendes al Wolverhampton per 40"

Il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha sottolineato ai microfoni di TVI, il grande lavoro svolto dall'agente Jorge Mendes in ottica biancazzurra per il trasferimento del giovane talento Fabio Silva al Wolverhampton: "Mendes è stato un ottimo agente... per il Porto. Fabio aveva una clausola da 10 milioni di euro ed è stato ceduto per 40. Ci abbiamo guadagnato 20 milioni incassandone 30 anziché 10. Trattativa strana? È stato un grande affare e Mendes è stato sicuramente importante", le parole del numero uno dei Dragoes sul tanto discusso approdo in Premier League dell'attaccante classe 2002 lo scorso 5 settembre.