Primeira Liga, Diogo Goncalves consegna la vittoria e quinto posto al Famalicao: ko il Setubal

Successo in extremis del Famalicao che ha superato in trasferta 2-1 il Vitoria Setubal e ha scavalcato il Rio Ave al quinto posto, ultima piazza valida per una qualificazione in Europa League. Ospiti avanti con Diogo Goncalves ma i biancoverdi hanno trovato il pareggio con Jubal. Poco prima del recupero ancora Goncalves ha siglato il gol partita.