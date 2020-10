PSG-Dijon, le formazioni ufficiali: Tuchel punta su Kean, fuori Icardi e Mbappè

Alle 21 il PSG scenderà in campo per affrontare il Dijon al Parco dei Principi. Dopo la sconfitta rimediata contro il Manchester United, i francesi puntano al ritorno alla vittoria ma Tuchel ha deciso di fare turnover e lasciare Keylor Navas, Icardi, Mbappè e Florenzi in panchina e puntare dunque su Kean in attacco con Sarabia e Neymar.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PSG (4-3-3): Rico; Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bakker; Draxler, Danilo, Rafinha; Sarabia, Kean, Neymar.

DIJON (4-3-1-2): Allagbé; Boey, Ecuele-Manga, Panzo, Ngonda; Ndong, Lautoa, Dina-Ebimbe; Chouiar; Konaté, Baldé.