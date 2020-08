PSG, L'Equipe e il possibile recupero di Mbappé per l'Atalanta: "Le ragioni per crederci"

Il 12 agosto prossimo l'Atalanta tornerà in campo per la Champions League e di fronte si ritroverà il PSG, che però potrebbe avere diverse assenze. Una su tutte: Kylian Mbappé. L'Equipe però dà una speranza alla stella classe '98 per il recupero e in prima pagina titola così: "Mbappé, le ragioni per crederci". Sarebbe un miracolo, ma in casa parigina c'è una ventata di ottimismo sulla questione, si legge.