PSG, Kimpembe dopo il ko in finale di Champions: "10% di orgoglio ma 90% di rabbia"

Il difensore del Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe ha commentato su Twitter la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco: "10% di orgoglio ma 90% di rabbia. L'orgoglio per esserci stato, la rabbia di essere stato così vicino, con questo gruppo e battuto da un gol di un mio fratello. Generale, sono orgoglioso di te. Possa questa rabbia rimanere in noi per tornare in battaglia e vincere".