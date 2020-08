PSG, la lista dei convocati per lo stage a Faro: presenti Mbappé, Verratti e Kurzawa

Il Paris Saint-Germain, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei 28 convocati per lo stage che si terrà a Faro in questi giorni, in vista della sfida contro l'Atalanta. Presenti Mbappé, Verratti e Kurzawa: nei prossimi giorni Thomas Tuchel valuterà chi sarà in grado di scendere in campo. Ecco la lista completa:

Bulka, Innocent, Navas, Rico - Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembélé, Mbe Soh, Thiago Silva - Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Ruiz-Atil, Sarabia, Verratti - Choupo-Moting, Icardi, Kalimuendo, Mbappé, Neymar.