PSG, Marquinhos: "Neymar giocatore chiave per raggiungere la finale di Champions"

Ai microfoni di BeIN Sports il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain Marquinhos ha parlato del proprio compagno di squadra e di Nazionale Neymar e del difensore passato al Chelsea Thiago Silva: "Neymar è davvero in un momento straordinario della sua carriera. E' stato un giocatore chiave per raggiungere la finale di Champions League. E nei primi giorni di Ligue 1 è stato molto bravo. E' riuscito a mantenere il livello che aveva in Champions League e questo è molto importante. E' molto importante che sia felice, cresca e migliori. E mi rende felice vederlo così. Arrivare in Nazionale aumenta la sua motivazione perché è un giocatore molto ambizioso e che vuole segnare e raggiungere i suoi obiettivi, vuole sempre vincere e giocare. E' fantastico averlo come compagno di squadre sia in nazionale che nel club. Con Thiago Silva abbiamo giocato insieme da anni. Sapevamo sempre cosa avrebbe fatto l'altro in campo. Purtroppo oggi abbiamo dovuto seguire strade diverse nel club. Mettiamo la nostra esperienza e il nostro background al servizio della squadra. Penso che sia positivo per lui essere andato in un nuovo club e questo non interferirà con la nostra amicizia".