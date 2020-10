PSG, Tuchel-Leonardo: visioni differenti sul mercato. Il tecnico chiedeva un difensore

vedi letture

I rapporti fra il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, e il direttore sportivo Leonardo non sono idilliaci, per usare un eufemismo. Secondo quanto riportato da L'Equipe l'allenatore non è soddisfatto dell'operato della dirigenza sul mercato, che ha portato Florenzi, Kean, Rafinha e Danilo Pereira ma nessun difensore centrale. E questo nonostante fosse noto da tempo l'addio di Thiago Silva. Il tedesco avrebbe gradito il connazionale Antonio Rudiger, peraltro in uscita dal Chelsea Altro nome che piace è quello di Kalidou Koulibaly.