PSV, no al ritorno in campo: "Siamo la regione più colpita. Giocare d'estate non è fattibile"

Anche il PSV si unisce all'Ajax, contro la scelta della KNVB di considerare il ripristino del campionato, su sollecitazione della UEFA. In merito il direttore generale del club di Eindhoven, Toon Gerbrands, ha dichiarato: "Non troviamo in alcun modo giustificato giocare il resto delle partite. Innanzitutto a causa della salute di tutti. Questa è la cosa più importante. Siamo nella regione più colpita, quasi tutti conoscono qualcuno che è malato, è stato malato o è morto. Il calcio non è più la priorità. Inoltre crediamo che giocare in estate, come suggerito ieri dalla UEFA, non è fattibile. Cosa facciamo con i giocatori che sono sotto contratto fino al 30 giugno? E ci sono altri problemi senza risposta".