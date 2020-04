Qatar 2022, cinque positivi al coronavirus nei cantieri per la costruzione degli stadi

Primi casi di coronavirus anche tra gli addetti ai lavori per la costruzione degli stadi in Qatar per il Mondiale del 2022. Cinque persone sono risultate positive e portate in ospedale, ma non è stato precisato se i cantieri sono stati fermati o meno. Lo ha confermato il comitato organizzatore con un comunicato all'agenzia AFP. In Qatar si stanno costruendo sette nuovi stadi, uno di essi è stato ufficialmente aperto. Il piccolo stato del Golfo Persico conta al momento 3.771 contagiati dal COVID-19, 406 di essi ricoverati e 7 morti.