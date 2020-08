RB Lipsia, si lavoro all'acquisto di Alexander Sorloth. Piace anche alla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Lipsia starebbe lavorando all'acquisto di Alexander Sorloth. L'attaccante del Crystal Palace, accostato anche alla Fiorentina, ha giocato per due anni in prestito al Trabzonspor e la scorsa stagione ha segnato 24 gol in campionato, vincendo la Scarpa d'Oro in Turchia. Il Palace lo aveva acquisto dal Midtjylland nel 2018 per circa 9 milioni di sterline.