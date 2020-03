Real, Haaland e Mane i primi obiettivi per l'attacco. Aubameyang solo alternativa

vedi letture

Dall'Inghilterra continuano a rincorrersi voci in merito all'interesse del Real Madrid per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal. Secondo il Daily Express, però, il gabonese non sarebbe la prima scelta del club spagnolo: l'ex Borussia Dortmund diventerebbe un obiettivo concreto soltanto qualora Florentino Perez non riesca ad arrivare ad Erling-Braut Haaland o Sadio Mané, i due prescelti per rinforzare il reparto offensivo.