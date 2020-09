Real, i giocatori rinunciano a un milione di euro a testa: niente premi per la stagione 2019-20

vedi letture

Niente premi individuali. I giocatori del Real Madrid - come riportato da Cope - hanno deciso di non riscuotere il premio di un milione di euro a testa previsto per la stagione 2019-2020. La società aveva promesso 700mila euro per la vittoria del campionato e 300mila per il successo in Supercoppa spagnola, ma tutti hanno rifiutato il bonus vista la situazione di crisi che ha colpito anche il club blancos.