Real Madrid, accelerata ai lavori al Bernabeu. Il ritorno dei tifosi può essere un problema

Sfruttando la situazione attuale, nella quale il campionato spagnolo riprenderà solamente a porte chiuse, il Real Madrid ha dato un'importante accelerata ai lavori di ristrutturazione del "Santiago Bernabeu". Le restanti partite del campionato verranno giocate a Valdebebas, campo che ospita le partite della squadra B, il Castilla. Il club ha dato per assodato che non sarò possibile avere spettatori per tutto il 2020. Questo un mese fa, con uno scenario ben peggiore di quello attuale. Per questa ragione i lavori hanno già portato all'eliminazione del manto erboso e di alcuni spalti. Tuttavia, con la situazione contagi che sta migliorando, il presidente de LaLiga, Javier Tebas, tenterà di far riempire dalla stagione 2020-21 il 30% di ogni stadio. Nel caso del "Berbabeu" significherebbe portare 25mila persone, mentre al "Di Stefano" gli spettatori sarebbero solamente 6mila. A questo punto il Real Madrid potrebbe chiedere alla Liga di giocare le prime due partite in trasferta, in modo da guadagnare tempo e nel frattempo accelerare ancora di più i lavori al Bernabeu.