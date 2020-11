Real Madrid, ancora critiche per Marcelo. Butragueno lo difende: "E' un giocatore magnifico"

vedi letture

Continuano a piovere critiche su Marcelo che anche ieri contro l'Alaves non ha sfornato una delle sue migliori prestazioni. Il difensore del Real Madrid è stato costantemente criticato dall'inizio di questa stagione, ma dopo la sconfitta di ieri Emilio Butragueno lo ha difeso a spada tratta: "Come club abbiamo un concetto, un motto. Vinciamo tutti insieme, perdiamo tutti insieme. Questa volta abbiamo perso e Marcelo è un giocatore magnifico, uno in più per questa squadra”.