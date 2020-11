Real Madrid, Benzema continua ad allenarsi da solo: è in forte dubbio per l'Inter

A tre giorni dalla sfida contro l'Inter in Champions League, Karim Benzema ha continuato ad allenarsi da solo questa mattina a Valdebebas. Dopo il pareggio contro il Villarreal, i blancos hanno svolto un lavoro di scarico ma senza l'attaccante francese che sta lavorando individualmente ed è fortemente in dubbio per la sfida contro i nerazzurri in programma a San Siro, decisiva per il passaggio del turno.