Real Madrid, Benzema fa 30. E raggiunge Messi, Raul e Cristiano Ronaldo

Karim Benzema ha mietuto la sua trentesima vittima diversa in Champions League. Si tratta del Borussia Monchengladbach che nella serata appena conclusa è diventata la squadra numero 30 a subire almeno una rete dal calciatore francese che raggiunge così altri tre giocatori nella speciale classifica di chi è riuscito a fare altrettanto. Una lista che comprende altri due giocatori che hanno vestito la maglia dei madrileni come Raul e Cristiano Ronaldo oltre a Leo Messi del Barcellona.

30 - Borussia Mönchengladbach are the 30th different opponent Karim Benzema has scored against in the Champions League, making him the fourth player to score against 30+ different sides, along with Lionel Messi, Raúl and Cristiano Ronaldo. Collection. pic.twitter.com/wYCW4XVEKI

— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2020