Real Madrid, Benzema: "Giochiamo e divertiamoci. Così ci ha motivato Zidane"

Karim Benzema non vede l'ora di tornare in campo. Il Real Madrid questa settimana ha potuto aumentare l'intensità degli allenamenti a Valdebebas, aggiungendo al lavoro fisico anche quello col pallone. Questi i pensieri dell'attaccante a Marca: “Abbiamo davvero voglia di tornare a giocare. La prima gara contro l’Eibar sarà importantissima e siamo pronti per dare tutto. Cosa ci ha detto Zidane? Il messaggio che ci ha trasmesso è quello di divertirci e giocare a calcio. Ora ci stiamo allenando col pallone, la scorsa settimana abbiamo fatto preparazione fisica. E’ stata dura restare 2 mesi in casa senza poter toccare il pallone. Già oggi abbiamo fatto una partitella di allenamento, ho provato grandi sensazioni. La Liga è sempre più vicina…”.