Real Madrid, capitan Sergio Ramos ancora ai box: fuori dai convocati per la "finale" di Siviglia

vedi letture

Niente Siviglia-Real Madrid per Sergio Ramos. Il capitano dei blancos, ancora non al meglio dopo la lesione al bicipite femorale destro patita in Nazionale, dovrà rinunciare alla prima "finale" di Zidane. Questi i convocati dei blancos per la gara di campionato in programma domani al Ramón Sánchez-Pizjuán, con la speranza di recuperare il centrale per l'ancor più importante sfida di Champions di mercoledì col Borussia Monchengladbach:

Portieri: Courtois, Lunin, Altube.

Difensori: Éder Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Odegaard, Arribas.

Attaccanti: Benzema, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Rodrygo, Vinícius Júnior.