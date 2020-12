Real Madrid, Carpio (Marca): "Zidane non è colpevole. Ma con l'eliminazione non resterà"

Il vice direttore di Marca Carlos Carpio solleva da ogni responsabilità il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane per la difficile situazione della squadra in Champions League pur spiegando che un mancato accesso agli ottavi costerà al francese la panchina: “Se il Real non accederà al prossimo turno di Champions sarà difficile che Zidane continui sulla panchina. Sarebbe un disastro tale a cui nessuna leggenda può sopravvivere. Dopo otto stagioni consecutive in cui la squadra è sempre arrivata almeno in semifinale uscire per la seconda volta nei primi turni (lo scorso anno il Real venne eliminato agli ottavi NdR) darebbe un duro colpo. - conclude Carpio – Zidane però non è colpevole, è la squadra a non avere obiettivi”.