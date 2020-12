Real Madrid, Casemiro: "Zidane sarà contento della mia prestazione"

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-0 contro il Granada. Autore del gol del momentaneo uno a zero, il brasiliano si è reso protagonista anche di un presunto fallo in area di rigore non sanzionato però dall'arbitro Martinez Munuera: "Vogliamo allungare la striscia di vittorie consecutive, ma sarebbe bello anche riposare di più tra una gara e l'altra. Zidane mi chiede di equilibrare la fase offensiva con quella difensiva, oggi ho fatto anche gol quindi sarà contento della mia prestazione. Rigore non dato al Granada? Il VAR è stato creato per analizzare le situazioni dubbie e dare una mano al calcio, se non è stato dato il penalty ci sarà un motivo".