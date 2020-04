Real Madrid, da Bale a James: il club vuole sfoltire la rosa e risparmiare 75 milioni di ingaggi

Il Real Madrid si prepara a sfoltire la rosa, alleggerendo così il suo monte ingaggi. Secondo quanto riportato da AS, il primo giocatore di cui le merengues vorrebbero disfarsi è Gareth Bale, che da solo guadagna ben 29 milioni di euro a stagione. Poi c’è James Rodriguez, che ha un ingaggio di ben 16.4 milioni di euro a stagione. Nessuno dei due al momento è un inamovibile per Zinedine Zidane, per questo è possibile che entrambi siano messi sul mercato. Bale è in scadenza nel 2022, mentre James si svincolerà nel 2021, il che riduce molto le possibilità di incasso del Real. Tra gli altri giocatori In uscita ci sono anche Mariano (8 milioni a stagione per appena 65 minuti disputati), Brahim (7milioni per 170 minuti giocati), Dani Ceballos (6 milioni) e Vallejo (4).

Secondo il quotidiano, tagliando tutti gli esuberi il Real aspira a risparmiare circa 75 milioni di euro di ingaggi. È inoltre probabile che dal prossimo anno i Galacticos inseriscano un tetto massimo di ingaggi per poter far fronte nel modo migliore all’emergenza sanitaria.