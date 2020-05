Real Madrid, è caccia al dopo Casemiro: occhi su Roca dell'Espanyol

Come riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid punta per il futuro Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol, come possibile sostituto di Casemiro. I catalani all’inizio pretendevano il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma visto il momento di crisi non è escluso che le pretese possano essere abbassate per rendere possibile l’opeazione.