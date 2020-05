Real Madrid, Marca e il mercato post-Coronavirus: "Havertz dovrà aspettare"

La grave situazione del mercato dopo la pandemia ha frenato diverse trattative, come scritto da Marca oggi in edicola, per questo "Havertz dovrà aspettare", titola il quotidiano che racconta come il Real Madrid avrebbe già avuti dei contatti ed era fortemente avanzata la trattativa per la stella del Bayer Leverkusen prima della diffusione del Coronavirus.