Real Madrid, Marca elogia Benzema: "L'indiscutibile numero 9"

Quando terminerà anche la Champions League, per Karim Benzema si sarà chiusa l'undicesima stagione da attaccante del Real Madrid. "L'indiscutibile '9'", titola in prima pagina Marca, ricordando come una longevità così apprezzabile nell'attacco dei Blancos non si vedeva dai tempi di Santillana.