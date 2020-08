Real Madrid, il Borussia Dortmund in pole per il prestito del giovane Reinier

vedi letture

In Borussia Dortmund è in prima fila per il prestito di un prodotto della Cantera del Real Madrid. Secondo quanto riporta AS, i gialloneri della Ruhr avrebbero posato gli occhi su Reinier. Oltre al BVB, sul giocatore ci sarebbero il Bayer Leverkusen, Valladolid e Real Sociedad.