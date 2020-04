Real Madrid, il Castilla si taglia l'ingaggio: 20% se il campionato verrà annullato

Secondo quanto riportato da AS, la rosa del Real Madrid Castilla, seconda squadra del club Blancos, ha trovato un accordo con la società per la riduzione degli stipendi che sarà del 10% lordo nel caso in cui il campionato dovesse riprendere oppure del 20% nel caso in cui venga sospeso. Un risparmio di 680mila euro nel primo caso o di 1,36 milioni nel secondo. Inizialmente la rosa della Castilla pensava che il taglio non li avrebbe riguardati, ma in seguito a un incontro del capitano Fidalgo con i dirigenti, è stato necessario trattare la riduzione. E' giusto però ricordare che nonostante la squadra militi in Segunda B, tutti i giocatori della squadra hanno stipulato contratti professionisti.