Real Madrid, James Rodriguez ha un nuovo prezzo: 25 milioni di euro

James Rodriguez un anno fa sembrava a un passo dal Napoli. La situazione non decollò e alla fine Aurelio De Laurentiis decise di optare per Hirving Lozano, più giovane e futuribile, ugualmente costoso, intorno ai 40 milioni di euro. Dodici mesi dopo la situazione è cambiata, perché il Real Madrid ha optato per un prezzo più modico per il fantasista colombiano: la nuova valutazione è di 25 milioni, con svariati club che si sono già interessati alla sua situazione, in particolare l'Arsenal.