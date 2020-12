Real Madrid, Lama (El Partidazo) rimpiange CR7: "Oh madre mia quanto manchi"

Intervenuto a Radio Marca questa mattina il giornalista del El Partidazo Manolo Lama ha ammesso di rimpiangere l'assenza di un giocatore come Cristiano Ronaldo capace di trascinare la squadra oltre i propri limiti: "Oh madre mia, quanto manchi al Real Madrid. - ha esordito Lama - Il Real Madrid da due stagioni sta faticando soprattutto in fase offensiva e quando non segno la storia si complica sempre. A questo aggiungiamo le tremende flessioni fisiche viste nel secondo tempo della sfida contro lo Shakhtar che con una buona gestione della palla ha ucciso il Real. Zidane deve rendersi conto che questa squadra deve essere rivoltata come un calzino e poi sperare di passare il turno perché uscire dalla Champions sarebbe drammatico".