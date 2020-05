Real Madrid, Marcelo: "Tanta voglia di giocare, siamo vicini alla meta"

Intervistato da Real Madrid TV, Marcelo parla del ritorno in campo dei Blancos dopo il lockdown imposto dal Coronavirus: "Non abbiamo mai trascorso così tanto tempo senza allenarci, la voglia di giocare è aumentata tantissimo. Siamo vicini alla meta. È stata dura stare fermi per così tanto tempo, ma adesso siamo tornati ad allenarci ed abbiamo già un buon ritmo. Stiamo tutti bene, gli allenamenti che stiamo facendo sono importanti per recuperare la condizione. Finalmente siamo tornati ad allenarci con il pallone, è davvero una bella sensazione".