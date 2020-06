Real Madrid, proseguono i lavori al Santiago Bernabeu

Il Real Madrid non si ferma. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Florentino Perez, sono iniziati i lavori allo stadio Santiago Bernabeu per apportare delle sostanziali modifiche allo storico impianto. Il numero uno dei Blancos ha deciso di dare il via ai lavori per sfruttare il momento, visto che molto probabilmente la squadra giocherà le restanti partite casalinghe allo stadio Alfredo Di Stefano.