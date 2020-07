Real Madrid, squadra subito a lavoro per il Granada. Solo palestra per Benzema

vedi letture

Dopo la vittoria conquistata contro l'Alaves, il Real Madrid è tornato a lavoro per preparare subito la sfida contro il Granada. I blancos che hanno giocato ieri, hanno sostenuto una seduta defaticante, mentre gli altri sono stati impegnati in esercizi di pressione e forza e poi in una piccola partitella. Benzema invece non era al meglio dopo un piccolo problema alla coscia e alla cervicale e si è allenato solo in palestra. Da quando è ripreso il campionato, il francese non ha mai riposato e nella prossima gara dunque potrebbe partire dalla panchina.