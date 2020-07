Real Madrid, stasera un match-point per LaLiga: una rinascita in salsa francese

Tre Champions League consecutive, nove finali su nove vinte, una Liga conquistata nel 2017, a cinque anni di distanza dall'ultima. Ora, Zinedine Zidane vede vicino il bis nazionale: dopo due terzi posti consecutivi, il Real Madrid può interrompere la serie di vittorie del Barcellona. Il mattoncino decisivo per il nuovo capolavoro targato Zizou può essere posto stasera, quando i madrileni affronteranno il Getafe e potrebbero portare a quattro i punti di vantaggio sui blaugrana. Una distanza, a cinque giornate dalla fine, che dovrebbe essere difficile da colmare.

L'importanza di chiamarsi Karim - Eppure, l'impresa sembrava impossibile. Zidane tornò sulla panchina del club più titolato del mondo nel marzo 2019, cercando di ricostruire quello che Lopetegui e l'addio di Cristiano Ronaldo, in pochi mesi, avevano spazzato via. Tassello dopo tassello, settimana dopo settimana, il Real ha ritrovato convinzioni e certezze, grazie soprattutto all'apporto di capitan Sergio Ramos e di un connazionale di Zidane, quel Karim Benzema che è il giocatore chiave nello scacchiere tattico dell'ex centrocampista della Juventus. Non è stata la sua miglior stagione in termini realizzativi, ma l'aiuto dato ai compagni, e in particolare ai più giovani compagni di reparto, è risultato fondamentale. Con buona pace di Luka Jovic, pagato 65 milioni di euro e scartato subito per mille motivi. Benzema, forse, non è mai stato apprezzato come CR7, ma la sua importanza non è mai stata in discussione.