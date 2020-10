Real Madrid, tre obiettivi per tornare galácticos: Camavinga, Mbappe e Haaland tra 2021 e 2022

Il Real Madrid prepara una campagna acquisti galáctica in vista delle prossime due stagioni. Come riporta As, le priorità dei blancos per il 2021 sono gli acquisti del centrocampista Eduardo Camavinga del Rennes e dell'attaccante Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Il club merengue sa bene che il talento classe '98 non vuole rinnovare coi parigini e, a un anno dalla scadenza, Al-Khelaifi potrebbe così decidere di cederlo e permettergli di realizzare il suo sogno di raggiungere Zidane al Bernabéu.

Occhio infine alla situazione di Erling Haaland: il Real sogna un tandem stellare proprio con Mbappé, anche se - a detta di As - almeno fino al 2022 sarà "impossibile" acquistare il giovane centravanti del Borussia Dortmund.