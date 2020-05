Real Madrid, tre rientri eccellenti per Zidane in caso di ripresa dei campionati

vedi letture

In attesa di conoscere la date di un'eventuale ripresa dei campionati, il Real Madrid fa la conta degli infortunati e dei recuperi. Secondo quanto riporta AS, se la Liga dovesse ripartire le Merengues potrebbero riabbracciare tre giocatori fondamentali per la stagione. Si tratta di Courtois, Marcelo e soprattutto Asensio. Quest'ultimo è stato lontano dai campi per otto mesi a causa della rottura del legamento crociato.