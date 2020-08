Real Madrid, Valverde: "Stagione atipica, ci è rimasto l'amaro in bocca per la Champions"

vedi letture

"Abbiamo concluso una stagione atipica in un contesto mondiale molto difficile che, grazie a Dio, sta migliorando", inizia così il messaggio di Federico Valverde che su Instagram ha scritto: "Abbiamo l'amaro in bocca di non aver raggiunto l'ultimo titolo, ma lavoreremo per dare tutto, come è sempre stato. Ora è il momento di riposare per riprendere con più energia e concentrarsi sulla fase successiva. Grazie mille per il vostro supporto, torneremo più forti".