Real Madrid, Zidane: "Abbiamo perso due punti. Puntiamo sempre a vincere"

vedi letture

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato lo 0-0 ottenuto sul campo della Real Sociedad: "Abbiamo perso due punti perché noi puntiamo sempre a vincere. Abbiamo fatto una buona partita, non concedendo nulla in difesa. Primo tempo dominato, nella ripresa siamo calati. Sono contento di Odegaard, l'importante non senta più fastidio al ginocchio. I cambi? Non ho nulla contro Jovic o Mayoral. Ho fatto scelte tattiche diverse".