Real Madrid, Zidane: "Basta dire che vinciamo per gli arbitraggi. Pretendo rispetto"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato in maniera polemica la vittoria contro l'Athletic Bilbao, grazie a un rigore di Ramos: "L'arbitro è andato a rivedere l'episodio al VAR e ha dato il rigore perché era giusto darlo. Non posso accettare che si dica che siamo in testa grazie agli arbitraggi. Bisogna rispettare il Real Madrid e il lavoro che stiamo facendo. Questa è una vittoria importante. Fino a quando la matematica non lo dirà non possiamo dire di aver vinto la Liga. Abbiamo fatto 7 vittorie di fila, è fantastico".