Real Madrid, Zidane non ha paura dell'esonero: "Ho la fiducia del club e di tutti"

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato della sua panchina considerata sempre più in bilico dopo la partenza zoppicante sia in Liga che in Champions League. I blancos vengono da due clamorose sconfitte consecutive, in casa contro l'Alavés e a Kiev contro lo Shakhtar. Eppure il francese precisa: "Ho la fiducia del club e di tutti. Non posso essere contento quando perdiamo una partita e nemmeno i giocatori lo sono. Lo sappiamo. È una fortuna far parte di questo club. Se i giocatori sono con me? Mi hanno dimostrato affetto. Sappiamo che insieme possiamo uscirne. Quando le cose non vanno bene sono i primi a non essere contenti".