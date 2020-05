Real, pronta l'offensiva per Pogba: Florentino Perez propone 4 giocatori in cambio

Una maxi offerta per convincere il Manchester United a cedere Paul Pogba. È quella che starebbe preparando il Real Madrid, disposto a mettere sul piatto ben quattro giocatori per arrivare al centrocampista francese: secondo il Daily Mail, Martin Odegaard, James Rodriguez, Brahim Diaz e Lucas Vazquez potrebbero finire in Inghilterra. Solskjaer, però, non vorrebbe cedere l'ex Juventus, pregustando una coppia d'oro con Bruno Fernandes.