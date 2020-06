Real, Ramos ricorda la Dodicesima: "Rispetto per la Juve, ma nella ripresa la aggredimmo"

Il 3 giugno 2017, il Real Madrid conquistava la sua dodicesima Coppa dei Campioni/Champions League, battendo 4-1 la Juventus nella finale di Cardiff grazie soprattutto a un grande secondo tempo. Una partita che Sergio Ramos ha ricordato in un'intervista, in cui spiega cosa disse Zidane durante l'intervallo: "Ci disse di mantenere il controllo della partita, di rubare palla alla Juventus. Nel primo tempo eravamo bloccati, c'era rispetto e non abbiamo aggredito nella loro metà campo. Nella ripresa questa è stata la chiave. Questo cambiamento tattico ci portò dei vantaggi, poi siamo stati bravi e pazienti, riuscendo a soddisfare la volontà del nostro allenatore. Il gol di Mandzukic? Fu un colpo di genio, una grande rete. Keylor Navas non poteva farci nulla. Dopo il terzo gol era importante congelare il possesso. Asensio fece il quarto, io ero dietro di lui, pronto a segnare, ma non importa".