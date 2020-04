Real Sociedad, Inigo Martinez: "Sarebbe strano un derby a porte chiuse. Peccato per l'Europeo"

Il difensore della Real Sociedad Inigo Martinez ha parlato della finale di Coppa del Re ai taccuini del Mundo Deportivo: "Giocare la finale di Coppa a porte chiuse è da escludere. Sarebbe strano e non lo prendiamo in considerazione. Speriamo che tutto possa cambiare. Non sarebbe la stessa cosa giocare senza pubblico, anche perché chissà quando due squadre basche raggiungeranno insieme un'altra finale. Il rinvio dell'Europeo? E' stato un peccato doverlo annullare, avevamo delle buone possibilità. Sono stato convocato per tutte le partite che abbiamo giocato. Mi spiace molto non poterlo giocare, ma credo sia stata una scelta logica. La cosa più importante è la salute degli atleti e dei tifosi che avrebbero partecipato a questo evento".