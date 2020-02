vedi letture

Real, Vinicius: "Restiamo tranquilli e tentiamo la rimonta. Il rigore? Jesus ha spinto Ramos"

Vinicius Jr, in campo ieri sera nella sconfitta del Real Madrid in casa contro il Manchester City, ha parlato in mixed zone: "Dobbiamo restare tranquilli e lavorare fino al 17 per la partita di ritorno, vincere fuori casa e tentare la rimonta. Ci è mancata un po' di concentrazione nel finale ma sono cose che capitano a tutte le squadra. È successo a noi contro una squadra che gioca molto bene. Nel finale sono riusciti a segnare due gol in cinque minuti. Non ho bisogno di riguardare le immagini, tutto lo stadio ha visto Gabriel Jesus spingere un po' Sergio (Ramos, ndr). Dispiace che ultimamente controlliamo la partita per lunghi tratti senza riuscire a vincere. Dobbiamo migliorare, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e proveremo a recuperare a Manchester".