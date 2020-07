Rebus Aubameyang, l'Arsenal si tutela blindando Lacazette: via alle trattative per il rinnovo

Se il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, sospeso tra rinnovo e cessione (occhio a Inter, Juventus e Barcellona), resta ancora un rebus, l'Arsenal prova a tutelarsi blindando l'altro suo riferimento offensivo: Alexandre Lacazette. Come riporta il Mirror, infatti, i Gunners avrebbero già aperto una trattativa con l'entourage del francese, in scadenza nel 2022 e già in doppia cifra anche in questa stagione (finora 10 gol in 32 presenze).