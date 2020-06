Rennes, Niang deciso a lasciare: l'attaccante avrebbe già svuotato l'armadietto

M'Baye Niang è sempre più lontano dal Rennes. Secondo le informazioni riportate da La Provence, l'ex attaccante del Milan avrebbe approfittato della libertà ritrovata negli ultimi giorni per recarsi nel centro sportivo e svuotare il suo armadietto. Ma non è tutto: il tecnico Julien Stéphan avrebbe confidato a persone vicine di non voler più lavorare con il giocatore. Sulle sue tracce c'è sempre il Marsiglia, ma la situazione finanziaria non è delle migliori e il Rennes chiede almeno 20 milioni.