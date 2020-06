Rennes, Pinault al lavoro per blindare Camavinga. Prossimi cinque giorni decisivi

Il Rennes non ha alcuna intenzione di privarsi in estate della sua stella Eduardo Camavinga nonostante il pressing di Juventus, Paris Saint-Germain e sopratutto Real Madrid sul centrocampista classe 2002. Il patron del club Pinault è infatti al lavoro per prolungare il contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2022, aumentando lo stipendi (che attualmente si aggira sui 2 milioni di euro) e proponendogli un progetto serio e la possibilità di partire nel giro di due stagioni. Come rivela As l’incontro decisivo ci sarà il 22 giugno quando il Rennes si ritroverà per dare il via alla nuova stagione quando Pinault spera di poter chiudere l’accordo e annunciare la permanenza di Camavinga.