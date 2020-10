Rennes, Stéphan: "Impareremo tanto da questa partita. Siviglia più forte ed esperto"

Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, ha commentato a fine partita la sconfitta maturata sul campo del Siviglia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da lequipe.fr: "Partita complicata contro un avversario fortissimo messo molto bene in campo. Abbiamo cercato di esserre il più

ordinati possibili ma potevamo sfruttare meglio alcune situazioni e portare palla in avanti con più decisione. Gli infortuni di Rugani e Bourigeaud mi hanno impedito di provare soluzioni diverse nella ripresa ma non troviamo scuse. Ci siamo semplicemente imbattuti in una squadra più forte e più matura, come hanno dimostrato nei minuti finali di gara congelando il pallone. Dobbiamo trarre molti insegnamenti da questa partita anche se è stata complicata per noi".